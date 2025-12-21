Vorteilswelt
Schock für Insassen

Autos nach Kollision in Straßengraben katapultiert

Tirol
21.12.2025 14:59
Eines der abgestürzten Autos. Es wurde von der Feuerwehr gesichert.
Eines der abgestürzten Autos. Es wurde von der Feuerwehr gesichert.(Bild: ZOOM Tirol)

Spektakulärer Verkehrsunfall am Sonntagvormittag im Tiroler Unterland: Auf der Achensee-Bundesstraße bei Eben (Bezirk Schwaz) kollidierten im Bereich einer Kurve zwei Autos. Durch die Wucht des Aufpralls stürzten daraufhin beide Pkw über die angrenzende Böschung. Von insgesamt vier involvierten Insassen wurde einer verletzt – und dieser auch „nur“ leicht.

0 Kommentare

Ereignet hat sich der Unfall kurz nach 8 Uhr. Ein 22-jähriger Deutscher war mit seinem Pkw auf der B181 Achenseestraße in Richtung Süden unterwegs, als es im Bereich einer leichten Kurve aus noch unbekannter Ursache zur Kollision mit einem entgegenkommenden Auto eines Einheimischen kam.

„Aufgrund des Zusammenstoßes gerieten beide Fahrzeuge über den Straßenrand hinaus. Folglich stürzten die Autos mehrere Meter über die Böschung, ehe sie bei Bäumen zum Stillstand kamen“, berichtete die Polizei.

Crash und Absturz gingen glimpflich aus
Der einheimische Lenker (36) erlitt laut Erstdiagnose leichte Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung am Unfallort mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert. Sowohl der deutsche Unfalllenker als auch zwei in seinem Auto mitfahrende Personen blieben unverletzt.

Bundesstraße komplett gesperrt
Die beiden Fahrzeuge wurden massiv beschädigt. Die B181 musste während der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergungen von 9.20 bis 10.10 Uhr komplett gesperrt werden. Neben Rettung und Polizei war auch die Feuerwehr vor Ort.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Tirol

