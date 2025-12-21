Autos nach Kollision in Straßengraben katapultiert

Spektakulärer Verkehrsunfall am Sonntagvormittag im Tiroler Unterland: Auf der Achensee-Bundesstraße bei Eben (Bezirk Schwaz) kollidierten im Bereich einer Kurve zwei Autos. Durch die Wucht des Aufpralls stürzten daraufhin beide Pkw über die angrenzende Böschung. Von insgesamt vier involvierten Insassen wurde einer verletzt – und dieser auch „nur“ leicht.
Ereignet hat sich der Unfall kurz nach 8 Uhr. Ein 22-jähriger Deutscher war mit seinem Pkw auf der B181 Achenseestraße in Richtung Süden unterwegs, als es im Bereich einer leichten Kurve aus noch unbekannter Ursache zur Kollision mit einem entgegenkommenden Auto eines Einheimischen kam.
„Aufgrund des Zusammenstoßes gerieten beide Fahrzeuge über den Straßenrand hinaus. Folglich stürzten die Autos mehrere Meter über die Böschung, ehe sie bei Bäumen zum Stillstand kamen“, berichtete die Polizei.
Crash und Absturz gingen glimpflich aus
Der einheimische Lenker (36) erlitt laut Erstdiagnose leichte Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung am Unfallort mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert. Sowohl der deutsche Unfalllenker als auch zwei in seinem Auto mitfahrende Personen blieben unverletzt.
Bundesstraße komplett gesperrt
Die beiden Fahrzeuge wurden massiv beschädigt. Die B181 musste während der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergungen von 9.20 bis 10.10 Uhr komplett gesperrt werden. Neben Rettung und Polizei war auch die Feuerwehr vor Ort.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.