Autos nach Kollision in Straßengraben katapultiert

Spektakulärer Verkehrsunfall am Sonntagvormittag im Tiroler Unterland: Auf der Achensee-Bundesstraße bei Eben (Bezirk Schwaz) kollidierten im Bereich einer Kurve zwei Autos. Durch die Wucht des Aufpralls stürzten daraufhin beide Pkw über die angrenzende Böschung. Von insgesamt vier involvierten Insassen wurde einer verletzt – und dieser auch „nur“ leicht.