Ausseer auf den Barrikaden: „Plan B ist Demontage“

Sie schauen im Regionalen Strukturplan Gesundheit durch die Finger: Unter den Ausseern herrscht Alarmstimmung, seit bekannt wurde, dass ihr Spital Chirurgie und Innere Medizin verlieren und quasi ein Zentrum für Geriatrie werden soll. So lud das Forum Pro LKH Bad Aussee zur Bürgerversammlung – 400 folgten am Donnerstag dem Ruf, weitere 100 waren online dabei.