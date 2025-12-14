Disappointment at ÖSV
Lead extended! Prevc wins Klingenthal double
Domen Prevc also wins the second competition in Klingenthal and extends his World Cup lead. The ÖSV eagles had a disappointing afternoon - Stephan Embacher achieved the best result with eighth place. Stefan Kraft (11th), Daniel Tschofenig (18th) and Jan Hörl (not qualified for the second round) fell short of expectations.
Domen Prevc is currently the high-flyer in the Ski Jumping World Cup. The Slovenian continued his winning streak on the large hill in Hamar on Sunday and also won the fourth December competition in superior style. Of the ÖSV eagles, Stefan Embacher in eighth and Manuel Fettner in ninth made it into the top ten, while Stefan Kraft finished eleventh.
Here are the results:
Prevc celebrated his 13th World Cup victory and, as on the previous day, was in a class of his own. The 26-year-old was 13 points ahead of Ren Nikaido and 14.1 ahead of his Japanese compatriot Ryoyou Kobayashi.
Embacher best Austrian
The Austrians were unable to compete for victory this time. Embacher improved in the second round, Fettner dropped three places from sixth after the first jump, but managed his third top ten finish this winter. Kraft, second the day before, dropped four places in the second run.
Wellinger misses out on qualification
Andreas Wellinger, 2018 Olympic champion, missed out on qualification with a jump of 111.5 m. The German has only one good result this year with seventh place in Ruka and is in doubt about his nomination for the Four Hills Tournament. Before the traditional competition, which starts on December 29 in Oberstdorf, there are two more competitions in Engelberg next week.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
