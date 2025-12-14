Ein kleiner Kuss führt zur großen Entgleisung

Ein Kuss von der jungen Wirtstocher Anna, und das Leben des pflichtbewussten Bahnhofsvorstandes Hudetz entgleist. Denn vom Kuss abgelenkt, setzt er zu spät das Signal, es kommt zur Kollision zweier Züge. 18 Menschen sterben. Schon nach vier Monaten kommt er wieder aus der U-Haft, denn Anna hat für ihn gelogen und sich damit in eine Spirale der Schuld manövriert. Denn Hudetz’ Ehefrau Josefine war Zeugin des Vorfalls und weiß, dass die beiden lügen. Nur will ihr im Kaff, in dem keiner sie leiden kann, niemand glauben. Zumindest bis Anna verschwindet.