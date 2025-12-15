Mann und Jugendlicher fordern Geld mit Waffe!

Zu einem Schock-Moment kam es am Sonntag, kurz vor 20 Uhr in Wien-Meidling. Ein 15-Jähriger und ein Mann (20) überfielen eine Tankstelle. Einer der Täter, maskiert mit Mund-Nasen-Schutz, bedrohte die 56-jährige Kassiererin mit einer Faustfeuerwaffe aus einem Rucksack und verlangte Bargeld.