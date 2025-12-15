Mann und Jugendlicher fordern Geld mit Waffe!

Zu einem Schock-Moment kam es am Sonntag, kurz vor 20 Uhr in Wien-Meidling. Ein 15-Jähriger und ein Mann (20) überfielen eine Tankstelle. Einer der Täter, maskiert mit Mund-Nasen-Schutz, bedrohte die 56-jährige Kassiererin mit einer Faustfeuerwaffe aus einem Rucksack und verlangte Bargeld.
Während der Tat hielt sich ein Komplize im Bereich der Schiebetür auf. Nachdem die Frau das Geld – über die Höhe ist noch nichts bekannt – übergeben hatte, flüchteten die beiden Täter in Richtung Singrienergasse.
Burschen konnten flüchten
Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die jungen Männer entkommen. Laut Angaben der Polizei sollen sie etwa 15 bis 20 Jahre alt, schlank und dunkel gekleidet gewesen sein.
Sachdienliche Hinweise – auch anonym – werden unter der Telefonnummer 01/31310 DW 33800 entgegengenommen.
