Alkounfall hatte beinahe einen fatalen Ausgang

Schwerst betrunken setzte sich ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Villach-Land am Sonntagmorgen noch ans Steuer seines Pkw. Doch eine enge Stelle bei Rauth überforderte den Alkolenker und er kam von der Fahrbahn ab – mit beinahe fatalen Folgen …
Zwischen Feld am See und Rauth lenkte der 20-Jährige heute gegen 5 Uhr früh sein Auto in Richtung Rauth – trotz schwerer Alkoholisierung hatte er sich noch ans Steuer gesetzt. Und das führte zu einem schweren Unfall, der den jungen Mann einiges mehr als nur seinen Führerschein hätte kosten können.
„Bei der Auffahrt zur Rauthstraße kam der Lenker rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine dort befindliche Leitschiene, welche sich durch den Aufprall beifahrerseitig durch die Windschutzscheibe bohrte“, beschreibt die Polizei den Unfall. Wäre der Mann nur wenige Meter früher von der Straße abgekommen, hätte die Leitschiene die Scheibe auf seiner Seite durchbohrt.
„Der Lenker blieb dabei unverletzt und verständigte die FF Feld am See“, so die Polizei weiter. „Ein in der Folge durchgeführter Alkomatentest ergab eine schwere Alkoholisierung.“ Während am Auto schwerer Sachschaden entstand, kam der junge Alkolenker zum Glück mit dem Schrecken davon.
