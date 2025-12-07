Alkounfall hatte beinahe einen fatalen Ausgang

„Bei der Auffahrt zur Rauthstraße kam der Lenker rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine dort befindliche Leitschiene, welche sich durch den Aufprall beifahrerseitig durch die Windschutzscheibe bohrte“, beschreibt die Polizei den Unfall. Wäre der Mann nur wenige Meter früher von der Straße abgekommen, hätte die Leitschiene die Scheibe auf seiner Seite durchbohrt.