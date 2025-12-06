Dach eines Wohnhauses in Möllbrücke in Brand

Freitag gegen 19 Uhr bemerkten die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Tauernstraße in Möllbrücke einen Brand, verließen das Gebäude und setzten einen Notruf ab.

Obwohl die Feuerwehr rasch vor Ort war, breitete sich das Feuer über die Dachkonstruktion aus. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude konnten die Einsatzkräfte verhindern. Mehrere Feuerwehren des Abschnitts Spittal/Lurnfeld standen im Einsatz: Feuerwehr Flattach-Fragant, Feuerwehr Göriach, Feuerwehr Möllbrücke, Feuerwehr Pusarnitz, Feuerwehr Sachsenburg und Feuerwehr Spittal. Unter schwerem Atemschutz und mit Unterstützung der Drehleiter der FF Spittal konnte das Feuer erfolgreich bekämpft werden. Gegen 22 Uhr wurden die aktiven Löscharbeiten eingestellt, jedoch für die Nacht eine Brandwache eingerichtet.