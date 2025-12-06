Dach eines Wohnhauses in Möllbrücke in Brand

Die Bewohner konnten das Haus in Möllbrücke rechtzeitig verlassen und die Feuerwehr rufen. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass das Feuer auf andere Gebäude übergreift.
Freitag gegen 19 Uhr bemerkten die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Tauernstraße in Möllbrücke einen Brand, verließen das Gebäude und setzten einen Notruf ab.
Obwohl die Feuerwehr rasch vor Ort war, breitete sich das Feuer über die Dachkonstruktion aus. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude konnten die Einsatzkräfte verhindern. Mehrere Feuerwehren des Abschnitts Spittal/Lurnfeld standen im Einsatz: Feuerwehr Flattach-Fragant, Feuerwehr Göriach, Feuerwehr Möllbrücke, Feuerwehr Pusarnitz, Feuerwehr Sachsenburg und Feuerwehr Spittal. Unter schwerem Atemschutz und mit Unterstützung der Drehleiter der FF Spittal konnte das Feuer erfolgreich bekämpft werden. Gegen 22 Uhr wurden die aktiven Löscharbeiten eingestellt, jedoch für die Nacht eine Brandwache eingerichtet.
Durch das Feuer entstand hoher, derzeit noch nicht bezifferbarer Sachschaden. Personen oder Tiere wurden nicht verletzt.
