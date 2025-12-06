Post-Michl fand versteinertes Fichtenbäumchen

2006 plauderte Michael Annewanter, besser bekannt als Post-Michl und Mitglied des Chronisten-Teams, mit einem Freund, der auf seinem Acker arbeitete und ein verkrüppeltes Fichtenbäumchen ausgegraben hatte. „I hab g’fragt, ob i das Zeug haben darf und es einem Professor von der Uni Innsbruck gegeben“, so Annewanter. Das Holzstück wurde dendrochronologisch untersucht. Dabei vergleichen Wissenschaftler das Baumringmuster bekannter Proben mit Proben unbekannten Alters aus demselben geografischen Gebiet. Finden sie eine Übereinstimmung, können sie das Holz datieren und weitere Geheimnisse lüften, beispielsweise wie das Klima zu der Zeit war oder ob es einen Insektenbefall gegeben hat.