Samt Schneepflug abgestürzt: 45-Jähriger verletzt

Beim Schneeräumen kam ein 45-Jähriger Freitagvormittag in der Gemeinde Bad Bleiberg mit dem Pflug an einem Parkplatz an die Geländekante, die plötzlich nachgab. Der Mann stürzte im Schneepflug etwa 30 Meter über eine Böschung. Er konnte sich selbst aus der Fahrerkabine befreien und die Rettungskette in Gang setzen.