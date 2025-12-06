Samt Schneepflug abgestürzt: 45-Jähriger verletzt

ÖFB-Gegner im Fokus! Kommt es zum Giganten-Duell?
Eine Geländekante hatte unter dem Pflug nachgegeben, ein 45-Jähriger stürzte samt Schneepflug etwa 20 Meter über eine Böschung.
Beim Schneeräumen kam ein 45-Jähriger Freitagvormittag in der Gemeinde Bad Bleiberg mit dem Pflug an einem Parkplatz an die Geländekante, die plötzlich nachgab. Der Mann stürzte im Schneepflug etwa 30 Meter über eine Böschung. Er konnte sich selbst aus der Fahrerkabine befreien und die Rettungskette in Gang setzen.
Nach der medizinischen Erstversorgung musste der verletzte Lenker vom Team des Rettungshelikopters RK1 ins Klinikum nach Villach geflogen werden.
