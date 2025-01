„Spritpreise auf Autobahnen sind reinste Abzocke!“

Wer aufs Geldbörserl schaut, der meidet sie wie der Teufel das Weihwasser: die Autobahntankstellen. Denn die Preisunterschiede zu Zapfsäulen abseits des hochrangigen Straßennetzes sind enorm. Der ARBÖ Niederösterreich hat nun genau nachgesehen: Ein Liter Diesel kostete am vergangenen Mittwoch auf der A 1 bei St. Pölten stolze 2,129 Euro, in der Porschestraße aber nur 1,569 Euro. Ähnlich ist das Verhältnis an der A 2 bei Wiener Neustadt oder an der A 5 bei Hochleiten im Weinviertel. Im Schnitt ist damit eine 50-Liter-Tankfüllung um rund 28 Euro teurer!