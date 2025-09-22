Vorteilswelt
Schon seit 60 Jahren

Mini-Asteroid umkreist unsere Erde als Quasi-Mond

Wissenschaft
22.09.2025 12:47
(Bild: lukszczepanski - stock.adobe.com)

Die Erde hat neben dem Mond noch einen weiteren dauerhaften Begleiter – und das bereits seit vermutlich 60 Jahren! Astronomen haben einen Mini-Asteroiden entdeckt, der als sogenannter Quasi-Mond unseren Planeten zeitweise umkreist.

Dass der Quasi-Mond erst jetzt entdeckt wurde, liegt wohl am geringen Durchmesser des kosmischen Brockens, dem der wissenschaftliche Name 2025 PN7 verpasst wurde. Gefunden haben ihn die Forscher im August mit dem Pan-STARRS1-Teleskop am Haleakalā-Observatorium (Bild unten) auf Hawaii.

Laut den Berechnungen könnte er jedoch bereits seit rund sechs Jahrzehnten unerkannt an der Seite der Erde unterwegs sein und noch länger ihr Begleiter bleiben. Computermodelle seiner Umlaufbahn legen nahe, dass der bloß 15 bis 19 Meter große Himmelskörper voraussichtlich weitere 60 Jahre in dieser Konfiguration verbleiben wird.

Der Quasi-Mond wurde mit dem Pan-STARRS1-Teleskop (Bild) am Haleakalā-Observatorium entdeckt.
Der Quasi-Mond wurde mit dem Pan-STARRS1-Teleskop (Bild) am Haleakalā-Observatorium entdeckt.(Bild: AP/Rob Ratkowski)

2025 PN7 dürfte bei der Annäherung an die Erde in deren Gravitationsfeld geraten und dann in eine Umlaufbahn um sie eingeschwenkt sein, so die Forscher.  Ihren Angaben zufolge ist der Asteroid der „kleinste und instabilste bekannte Quasi-Satellit der Erde“.

Mit bloßem Auge nicht sichtbar
Auf zwei gut sichtbare Monde am Nachthimmel dürfen Astro-Fans allerdings nicht hoffen: Der Asteroid 2025 PN7 ist einfach zu klein, um mit bloßem Auge beobachtet werden zu können.

Lesen Sie auch:
Erst kürzlich entdeckt
„Mini-Mond“ kreist seit 60 Jahren um die Erde
10.01.2023

Erst im Vorjahr hatte die Erde neben dem Mond für kurze Zeit einen zweiten Begleiter. Ein Asteroid namens 2024 PT5 zog von 29. September bis zum 25. November auf einer hufeisenförmigen Bahn um sie, ehe er ins All weiterflog.

Quasi-Monde begleiten die Erde immer wieder und stellen keinerlei Gefahr für sie dar. Sie werden von ihrer Schwerkraft angezogen und verlassen ihre Umlaufbahn nach einiger Zeit wieder. So kreiste beispielsweise von 2017 bis März 2020 ein kleiner Himmelskörper mit dem Katalognamen 2020 CD3 um unseren Heimatplaneten.

Porträt von Wilhelm Eder
Wilhelm Eder
