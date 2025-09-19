Altöl-Diebe plündern acht Fast-Food-Filialen

Noch unbekannte Täter machen mit einer Einbruchserie seit Ende August die Filialen einer Schnellrestaurantkette um Großraum Nürnberg unsicher. Dabei stiegen sie mehrfach in umzäunten Lagerplätzen ein und entwendeten insgesamt 4,8 Tonnen Altfett aus den dortigen Behältern. Die Kriminalpolizei vermutet, dass die Diebe das Altfett im Wert von etwa 3000 Euro an spezialisierte Firmen weiterverkaufen, die gebrauchte Speiseöle aufbereiten. Nach den Tätern wird gefahndet und die Ermittler suchen noch nach potenziellen Zeugen.