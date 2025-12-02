Feuerwehrleute in Zivil im Einsatz bei Küchenbrand

„Nur durch das schnelle und beherzte Eingreifen zweier Mitarbeiter des Wirtschaftshofes der Gemeinde Wernberg – beide sind Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr -, konnte eine Brandausbreitung und somit größerer Schaden am Haus verhindert werden“, betont Thomas Warmuth vom Bezirksfeuerwehrkommando Villach-Land. Die beiden Mitarbeiter waren in der Nähe des Hauses, als sie auf ihre Handys die Alarmierung per Blaulicht-SMS samt Einsatzgrund und Einsatzadresse erhielten. Sofort begaben sich die Wirtschaftshofmitarbeiter zur Einsatzadresse. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnten sie mittels Handfeuerlöschern die Brandausbreitung in der Küche eindämmen.