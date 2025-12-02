Jahrzehntelang ein „Öffi“-Fan: Auto bleibt stehen

In den Morgenstunden ist am Hauptbahnhof Klagenfurt so viel los, wie sonst den ganzen Tag nicht mehr. Wie am Fließband fahren tausende Fahrgäste die Rolltreppe runter, sie kommen aus den verschiedensten Richtungen. Die KMG-Busse bringen danach die Fahrgäste in die Landeshauptstadt. Mit der Koralmbahn gibt es den Startschuss für „Mobilität neu“ in Kärnten, denn ab 14. Dezember stehen viel mehr Bus- und Zugverbindungen zur Verfügung; alles geht schneller.