Abschied über den Wolken: Letzter Flug mit Libelle

Am Freitag verabschiedete sich ein Mann, der 32 Jahre lang über Kärnten gewacht hat. Ottmar Karner (61) – Polizeipilot, Fluglehrer, Lebensretter. Ein Name, den jede Blaulichtorganisation im Land kennt. Und einer, der nie ein großes Aufsehen um sich selbst gemacht hat. Doch am Ende wurde es ein Abschied, der selbst hartgesottenen Einsatzkräften die Kehlen eng werden ließ.