Stefanie P. case
Extradition of suspect (31) imminent
The Slovenian-born man suspected of having something to do with the disappearance of the influencer from Graz is likely to be extradited to Austria soon.
According to information from Krone, Stefanie P. and the suspect broke up again just a few days ago. The two had been in an on-off relationship for years. The 31-year-old is now strongly suspected of having something to do with the influencer's disappearance. After his burnt-out car was discovered in the parking lot of the Mond Casino on the Styrian-Slovenian border on Monday, Slovenian police officers took him into temporary custody.
Shortly afterwards, the public prosecutor's office in Graz obtained the arrest warrant and also applied for the man's extradition to Austria. According to information from "Krone", this should now be through. However, the suspected perpetrator has 24 hours to speak out for or against it. However, as the "Krone" has learned from a good source, he is said to have already agreed.
His stepfather (57) and his brother (28) were also arrested on suspicion of contributing to the crime - albeit in Graz. It is not yet known whether and how they will be charged.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
