Extradition of suspect (31) imminent

According to information from Krone, Stefanie P. and the suspect broke up again just a few days ago. The two had been in an on-off relationship for years. The 31-year-old is now strongly suspected of having something to do with the influencer's disappearance. After his burnt-out car was discovered in the parking lot of the Mond Casino on the Styrian-Slovenian border on Monday, Slovenian police officers took him into temporary custody.