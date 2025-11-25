Störung im Stromnetz: Schaden bleibt Kunden

Verbraucher haften selbst

Leider bestätigt die Regulierungsbehörde E-Control aber genau das. Die meisten Netzbetreiber würden in den Vertragsbedingungen eine Haftungseinschränkung vereinbaren. Eine Haftung bestehe in der Regel, nur bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Zuwiderhandeln. Es liege also im Verantwortungsbereich des Netzbenutzers, Vorkehrungen zu treffen, um Geräte zu schützen, z.B. mit einem Überspannungsschutz. Sensible Geräte sollte man überhaupt vom Netz trennen. Sogenannte Schaltungen seien nämlich übliche Vorgänge. Angekündigt werden können sie logischerweise nur bei Wartungen, etc. – bei Unwettern oder Leitungsschäden jedoch nicht.