Abgesang auf Standort: Regierung macht nicht mit

Die NEOS beantragen zu Beginn der Landtagssitzung eine sogenannte Aktuelle Stunde zu diesem Thema. Der pinke Klubobmann Niko Swatek zeichnet – auch anhand von Erzählungen einiger Unternehmer – ein düsteres Zustandsbild der steirischen Wirtschaft, von viel zu langen Genehmigungsverfahren bis zu den hohen Energiekosten. „Es gibt viele Vorschläge aus der Wirtschaft und von den Universitäten, es liegt alles am Tisch.“ Der Politik fehle es aber am Willen, diese Lösungen umzusetzen. „Wenn Betriebe kämpfen, muss die Politik endlich handeln.“