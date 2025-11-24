Wirtschaftskrise: Druck auf steirische ÖVP steigt

Vor allem die Wirtschaftspartei ÖVP ist unter Druck. Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer war erfolgreicher Manager und ist politischer Quereinsteiger. Im Landtag wird er morgen wegen einer China-Reise fehlen und durch Simone Schmiedtbauer vertreten. Die Neos haben eine aktuelle Stunde beantragt: Die Steiermark sei zu einem teuren, schwerfälligen und zunehmend unattraktiven Standort geworden, so die Pinken. Es brauche endlich Reformen und bessere Rahmenbedingungen.