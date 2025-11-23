Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Messer-Angriff im Gang

Banaler Nachbarschaftsstreit endete fast blutig

Wien
23.11.2025 14:57
Wegen eines Nachbarschaftsstreits ist die Polizei Samstagnachmittag zu einem Mehrparteienhaus in ...
Wegen eines Nachbarschaftsstreits ist die Polizei Samstagnachmittag zu einem Mehrparteienhaus in Wien-Floridsdorf ausgerückt.(Bild: P. Huber)

Eigentlich verstanden sich die beiden Nachbarn gut. Doch als der 24-Jährige seinen 35-jährigen Nachbarn wegen Besuchs am Samstagnachmittag nicht hineinließ, eskalierte ein Streit: Dem Älteren platzte endgültig der Kragen – die Auseinandersetzung endete fast mit einem Messerangriff.

0 Kommentare

In einem Mehrparteienhaus in Wien-Floridsdorf eskalierte ein Streit zwischen zwei Nachbarn völlig. Ein 35-Jähriger soll mit einem Messer auf seinen 24-jährigen Kontrahenten zugestürmt sein – gerade noch rechtzeitig griff die Polizei ein. Der jüngere Mann wartete bereits im Hausgang auf die zuvor alarmierten Einsatzkräfte, er blieb glücklicherweise unverletzt.

Alkotest von 1,2 Promille
Auslöser war ein banaler Nachbarschaftsstreit: Der 24-Jährige wollte seinen Nachbarn nicht hereinlassen, weil er Besuch hatte – das erzürnte den Älteren. Ein Alkoholtest zeigte 1,2 Promille bei dem Messerträger. Er wurde vorläufig festgenommen, später angezeigt und mit einem Betretungs- und Annäherungsverbot sowie einem vorläufigen Waffenverbot belegt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
-2° / 1°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
-2° / 1°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
-3° / 0°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
-3° / 0°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
-2° / 1°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
180.778 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
136.979 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
130.306 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
So russlandfreundlich ist der Ukraine-Friedensplan
678 mal kommentiert
Präsident Selenskyj empfing am Donnerstagabend den Staatssekretär des ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Wien
Messer-Angriff im Gang
Banaler Nachbarschaftsstreit endete fast blutig
Neuschnee in Sicht
Kälte mit Glatteisgefahr: Winter bleibt vorerst!
Wer kennt das Duo?
Fünfstelliger Betrag mitten auf der Mahü gestohlen
Fivers bereit
Den Aufstieg schon abhaken? „Das sind nicht wir!“
Appell der Caritas
Wenn Schlafen tödlich wird: „Anruf rettet Leben!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf