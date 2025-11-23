Banaler Nachbarschaftsstreit endete fast blutig

Eigentlich verstanden sich die beiden Nachbarn gut. Doch als der 24-Jährige seinen 35-jährigen Nachbarn wegen Besuchs am Samstagnachmittag nicht hineinließ, eskalierte ein Streit: Dem Älteren platzte endgültig der Kragen – die Auseinandersetzung endete fast mit einem Messerangriff.
In einem Mehrparteienhaus in Wien-Floridsdorf eskalierte ein Streit zwischen zwei Nachbarn völlig. Ein 35-Jähriger soll mit einem Messer auf seinen 24-jährigen Kontrahenten zugestürmt sein – gerade noch rechtzeitig griff die Polizei ein. Der jüngere Mann wartete bereits im Hausgang auf die zuvor alarmierten Einsatzkräfte, er blieb glücklicherweise unverletzt.
Alkotest von 1,2 Promille
Auslöser war ein banaler Nachbarschaftsstreit: Der 24-Jährige wollte seinen Nachbarn nicht hereinlassen, weil er Besuch hatte – das erzürnte den Älteren. Ein Alkoholtest zeigte 1,2 Promille bei dem Messerträger. Er wurde vorläufig festgenommen, später angezeigt und mit einem Betretungs- und Annäherungsverbot sowie einem vorläufigen Waffenverbot belegt.
