Banaler Nachbarschaftsstreit endete fast blutig

In einem Mehrparteienhaus in Wien-Floridsdorf eskalierte ein Streit zwischen zwei Nachbarn völlig. Ein 35-Jähriger soll mit einem Messer auf seinen 24-jährigen Kontrahenten zugestürmt sein – gerade noch rechtzeitig griff die Polizei ein. Der jüngere Mann wartete bereits im Hausgang auf die zuvor alarmierten Einsatzkräfte, er blieb glücklicherweise unverletzt.