Trainer schickte „Liebesbriefe“ an Minderjährige

Den Stein ins Rollen brachte dabei die Kärntner Landeskader-Trainerin Branka Pasalic. Ihr haben sich mehrere junge Teamspielerinnen anvertraut und ihr Unwohlsein in der Gegenwart des Trainers mitgeteilt. Laut „Krone“-Infos soll der Coach mit seinen Schützlingen in die Sauna, in den Pool und die Infrarotkabine gegangen sein. Zudem soll er „Liebesbriefe“ an mehrere Spielerinnen versandt haben.