Salzgeber lässt es auf der Abfahrt richtig krachen

In Oberösterreich sicherte sich die Bartholomäbergerin den österreichischen U21-Titel in der Abfahrt und gewann das Rennen in Tagesbestzeit von 1:16,67 Minuten vor der Kärntnerin Carmen Spielberger (+0,17) und der Oberösterreicherin Nicole Eibl (+0,29). Für Salzgeber war es bereits der zwei Abfahrtstitel in einer Juniorenklasse: 2020 hatte sie sich in Sölden die U18-Krone sichern können.