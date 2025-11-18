Jugenddelegierte: „Es geht um jeden Zehntelgrad“

Steirischer Beitrag zählt

Die Jugenddelegierten fahren morgens mit dem Bus zum Konferenzgelände, das in eine „Blue-Zone“ und eine „Green-Zone“ unterteilt ist. Im blauen Teil finden die Verhandlungen statt. Ob auch Österreich oder gar die Steiermark etwas zu melden hat? „Grundsätzlich wird als EU verhandelt. Aber die Klimakrise kennt keine Grenzen und ist auch jetzt schon in der Steiermark spürbar. Dem Klima ist es egal, wo das CO₂ eingespart wird – jeder noch so kleine Teil der Erde kann an der Transformation teilnehmen.“