Statt Liebe und Lust nur Ärger und Frust

Es war wie eine echte Beziehung. Ich hab’ schon in der Früh das erste WhatsApp gekriegt, wie’s mir heute geht, ob ich gut geschlafen hab‘ und so weiter. Und am Abend war das letzte vorm einschlafen ein ,Gute Nacht‘ am Handy“ – eine verwitwete Mühlviertlerin, die Opfer eines so genannten Love Scams wurde, erinnert sich an ein Jahr voller Liebe und Zuneigung mit „Dave“, einem US-Militärarzt in Arabien. Doch es kam nie zu einem echten Treffen und der vermeintliche Lebenspartner in spe knöpfte der Mittfünfzigerin ihre Ersparnisse ab. Leider alles andere als ein Einzelfall.