Haaland and Co. celebrate
LIVE: Norway start under pressure against Estonia!
With a 4:1 victory over Estonia, Norway has become the second team after England to secure one of the twelve fixed European tickets for the 2026 World Cup!
In Oslo, Alexander Sörloth (50th, 52nd) and Erling Haaland (56th, 62nd) sealed the win within 13 minutes.
Norway can still be overtaken by Italy in Group I, but can only theoretically be displaced from first place thanks to their clearly superior goal difference. The Norwegians hold a 19-goal advantage ahead of Italy's evening game with Moldova ...
In another early match of the qualifying day, Hungary celebrated a 1-0 win in Armenia, with former Mattersburg striker Barnabás Varga scoring the decisive goal. With the three-pointer, Hungary consolidated second place behind Portugal and ahead of Ireland.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.