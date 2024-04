Erfolgstrainer verlässt Verband nach neun Saisonen

Abgang mit gemischten Gefühlen

Insgesamt schafften es in Lackners Ära 15 Ländle-Girls in die ÖSV-Kader. Keine Selbstverständlichkeit für ein Bundesland, das doch deutlich kleiner als Salzburg oder Tirol ist. „Das wird in Zukunft nicht leichter“, so Lackner. „Wir haben immer weniger Nachwuchs. Zudem ist österreichweit generell das Niveau etwas gesunken. Dazu kommt, dass die Trainingsstätten immer weniger und es wird auch immer schwieriger Ehrenamtliche zu finden, die es für diesen Sport braucht.“