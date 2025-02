Mellau war am Freitag fest in Tiroler Hand

Am Samstag wartet die Revanche

„Uns ist es sehr wichtig, dass die Athleten aus solchen Rennen ihre Erfahrungen mitnehmen, etwas lernen“, erklärte VSV-Betreuer Marcel Lorenzin. Die nächste Chance, das Gelernte umzusetzen, bietet sich Bereuter und Co. bereits heute. Denn da wartet an der Rossstelle ein weiterer FIS-Slalom.