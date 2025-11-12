Forscher finden „Geheimwaffe“ gegen freche Möwen

Viele lassen sich vertreiben, aber nicht alle

Die Ergebnisse waren eindeutig. Von 21 Möwen, die angeschrien wurden, ergriffen zehn die Flucht, drei liefen davon – nur acht blieben stehen. Bei ruhiger Ansprache hingegen flogen lediglich drei von 20 Möwen weg, zehn gingen zu Fuß und sieben blieben. Der Rotkehlchen-Gesang erwies sich als nahezu wirkungslos: Nur drei von 20 Möwen flogen weg, weitere drei entfernten sich laufend, während 14 an Ort und Stelle verharrten.