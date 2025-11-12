Ein hinreißender Geiger entdeckt Kärntens Paradies

Origineller Musik-Mix

Nach der Pause dirigierte Nelsons Dora Pejačević’ 1918 im Musikverein uraufgeführte fis-Moll-Symphonie. 1885 in Budapest geboren und als Musikerin von der Mutter gefördert, traf Pejačević’ bei Karl Kraus Freundin Sidonie Náderný auf Schloss Janowitz auf Musiker, Philosophen, Kraus selbst und Rilke, von denen sie Texte komponierte. Nach 1918 lebte sie in Dresden und München und starb mit 38. Die Leipziger Musiker brillierten mit der Symphonie: ein origineller Mix aus Spätromantik, Impressionismus, Expressionismus, Schönberg, Zemlinsky, Schreker.