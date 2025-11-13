Von Pavarotti, Popträumen & Gänsehaut in der Oper

Also ging er ans Konservatorium und ließ seine Stimme ausbilden. Dabei gab ihm eine seiner Lehrerinnen immer wieder auch Opernarien zum Studieren. Dennoch: „Ich hatte das Gefühl, am falschen Ort zu sein. Ich war kurz davor, das Konservatorium zu verlassen,“ erinnert sich Olivieri. Doch dann nahm ihn die Lehrerin, er war 21, mit in eine „Barbiere“-Vorstellung nach Mailand. Olivieris erster Opernbesuch: „Dieser Moment hat mein Leben verändert. Als das Orchester einsetzte, bekam ich Gänsehaut. Natürlich hatte ich mir davor Oper auf Youtube angehört, wenn ich Arien studieren musste. Aber der echte Orchesterklang und das in einem Theater wie der Scala! Was mich damals außerdem beeindruckte, war die Erkenntnis, dass ich in diesem Job eine Chance habe, wenn ich mich gut vorbereite und sehr gut singe.“