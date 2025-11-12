Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach über 40 Jahren

Gore-Tex-Kultmarke verschwindet vom Markt

Wirtschaft
12.11.2025 14:00
Vor allem für Outdoor-Enthusiasten gilt Gorewear als zuverlässiger Begleiter.
Vor allem für Outdoor-Enthusiasten gilt Gorewear als zuverlässiger Begleiter.(Bild: Gorewear)

Nach mehr als vier Jahrzehnten verschwindet eine der bekanntesten Marken im Bereich Funktionsbekleidung: Gorewear wird eingestellt. Der Materialspezialist W. L. Gore & Associates, Erfinder der Gore-Tex-Membran, hat angekündigt, den Geschäftsbereich 2026 zu schließen. Wirtschaftliche Gründe hätten zu dieser Entscheidung geführt – die Produktion von Gore-Tex-Materialien selbst bleibt davon nicht betroffen.

0 Kommentare

Wie aus einem Schreiben an den Fachhandel von vergangener Woche hervorgeht, habe das Unternehmen nach einer „sorgfältigen Analyse der langfristigen Perspektiven“ keine realistische Möglichkeit mehr gesehen, die wirtschaftlichen und strategischen Ziele von Gorewear zu erreichen. In einem „äußerst wettbewerbsintensiven Umfeld“ sei es zunehmend schwierig geworden, langfristig profitabel zu bleiben.

Firma setzte neue Standards
Damit endet eine über 40-jährige Erfolgsgeschichte: Seit 1984 war Gorewear im Markt für Rad- und Laufbekleidung aktiv und galt mit seinen atmungsaktiven, wasserdichten Produkten als Wegbereiter moderner Funktionsbekleidung. Die erste Fahrradjacke aus Gore-Tex-Material setzte damals neue Standards und prägte die Sportwelt nachhaltig.

Für Handelspartner und Kundinnen bedeutet das Aus, dass Bestellungen noch bis zum 31. März 2026 möglich sein werden. Die Website gorewear.com soll bis dahin weiter online bleiben, um vorhandene Lagerbestände abzuwickeln.

Ära geht zu Ende
Während Gorewear verschwindet, bleibt die Gore-Tex-Technologie selbst ein zentraler Bestandteil des Outdoor- und Sportmarkts. W. L. Gore & Associates wird weiterhin Membranen und Materialien an zahlreiche andere Marken liefern – von The North Face über Arc’teryx bis Salomon. Ein Rebranding oder eine Fortführung unter anderem Namen ist nicht geplant. 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Ermittlungen laufen
Monate nach Eröffnung: Brücke in China kollabiert
Das NATO-Flugzeug ist in der Grenzregion zwischen Georgien und Aserbaidschan zerschellt.
Niemand hat überlebt
20 türkische Soldaten bei Flugzeugabsturz getötet
Der Supertaifun Fung-wong erschütterte eine Brücke massiv, als er am Sonntag auf die Philippinen ...
Wie aus Papier
Sturm bringt Hängebrücke heftig zum Schwanken
Taleb A. muss sich wegen sechsfachen Mordes und Mordversuchs in 338 Fällen vor Gericht ...
Keine Zeichen der Reue
Attentäter von Magdeburg: „Habe das Auto gefahren“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Sophie (1) nach Reifenwechsel von Auto erdrückt
99.137 mal gelesen
Der Vater soll noch versucht haben, das Mädchen zu befreien.
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
84.041 mal gelesen
Innenpolitik
Mahrer stemmt sich gegen Ablöse – und darf bleiben
80.726 mal gelesen
Der WKO-Chef steht intern unter Druck.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
752 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Wirtschaft
Nach über 40 Jahren
Gore-Tex-Kultmarke verschwindet vom Markt
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
„Unlauter Wettbewerb“
EU schafft Zollfreigrenze für Packerl ab
Druck steigt
Sogar Mikl-Leitner legt Mahrer Rücktritt nahe
Kein Handy, kein Flug
Ryanair: Ab heute ist Schluss mit dem Papierticket
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf