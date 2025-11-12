Vorteilswelt
Chef seiner Band tot

Jimmy Kimmel bricht in Show in Tränen aus

Society International
12.11.2025 09:03

Der US-Entertainer Jimmy Kimmel trauert um seinen langjährigen Bandchef und Freund Cleto Escobedo III. „Früh am heutigen Morgen haben wir einen großartigen Freund, Vater, Sohn, Musiker und Menschen verloren“, schrieb der 57-Jährige am Dienstag (Ortszeit) in einem Post auf Instagram.

Cleto und er seien seit Kindertagen unzertrennlich gewesen: „Dass wir jeden Tag zusammen arbeiten durften, ist ein Traum, von dem keiner von uns je geglaubt hätte, dass er wahr wird.“

Tränen um Freund aus Kindheitstagen
Auch in seiner Late-Night-Show teilte er unter Tränen die traurige Nachricht mit und würdigte ihre Freundschaft. Einen Sommer habe er 33 Nächte in Folge bei Escobedo übernachtet, erinnerte sich Kimmel dort. Auch kündigte er an, in den kommenden Tagen eine Pause einzulegen.

Berichten zufolge hatte er bereits seine Sendung am vergangenen Donnerstag aus persönlichen Gründen abgesagt. Am Montag kehrte er zurück, nun gab es die traurige Nachricht.

Absetzung im September
„Jimmy Kimmel Live!“ war im September auf unbestimmte Zeit abgesetzt worden. Hintergrund waren Kommentare des Moderators in seiner Sendung in Bezug auf den tödlichen Angriff auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk. Eine Woche später kehrte Kimmel mit einem Appell für Meinungsfreiheit auf die Bildschirme zurück. US-Präsident Donald Trump hatte die vorläufige Absetzung der Show begrüßt – und die Rückkehr Kimmels kritisiert.

