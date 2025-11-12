Jimmy Kimmel bricht in Show in Tränen aus

Absetzung im September

„Jimmy Kimmel Live!“ war im September auf unbestimmte Zeit abgesetzt worden. Hintergrund waren Kommentare des Moderators in seiner Sendung in Bezug auf den tödlichen Angriff auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk. Eine Woche später kehrte Kimmel mit einem Appell für Meinungsfreiheit auf die Bildschirme zurück. US-Präsident Donald Trump hatte die vorläufige Absetzung der Show begrüßt – und die Rückkehr Kimmels kritisiert.