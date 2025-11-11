Austria could suspend taking in migrants

Was das für Österreich bedeutet

Für Österreich könnte der neue Mechanismus vorerst Entlastung bringen. Die EU erkennt an, dass Wien in den vergangenen Jahren – ähnlich wie Deutschland – eine überdurchschnittliche Zahl an Asylsuchenden aufgenommen hat. Allein 2022 verzeichnete Österreich eine der höchsten Asylzahlen pro Kopf in der EU. Damit kann sich das Land auf „kumulative Belastungen der vergangenen fünf Jahre“ berufen und eine Befreiung vom Solidaritätsmechanismus beantragen.