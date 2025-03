Museum zeigt 45 Millionen Jahre alte Biene!

45 Millionen Jahre alte Biene

Die Besucher erwartet eine Zeitreise von den ersten Honigjägern in der Steinzeit über die mittelalterlichen Zeidler bis hin zur modernen Imkerei. „Das Carnica Bienenmuseum in Kirschentheuer öffnet dieses Jahr nicht. Von ihnen haben wir dankenswerterweise einige tolle Exponate als Leihgabe bekommen“, so Regenfelder weiter. „Eines der Hauptexponate ist eine ungefähr 45 Millionen Jahre alte Biene, die an der Ostsee in einem Bernsteintropfen eingeschlossen wurde. In einer Vitrine mit einem Vergrößerungsglas kann man dieses Highlight wunderbar betrachten.“