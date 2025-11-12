Hunde-Verein gegen Rauch: Gericht weist Antrag ab

Der ÖKV verbeißt sich weiter

Doch das letzte Wort ist noch immer nicht gesprochen. Nachdem der ÖKV im Sommer auch eine Beschwerde eingebracht hat, wird die Verordnung von Johannes Rauch nun noch vom Verfassungsgerichtshof auf seine Rechtmäßigkeit geprüft. Die Hundewelt wartet gespannt darauf und für die meisten ist schon jetzt klar, dass das Wohl der Vierbeiner über Tradition oder sportlichen Interessen stehen muss. Das Verbot der „Abteilung C“ ist ein klares Signal für einen zeitgemäßen und tierschutzgerechten Umgang mit unseren vierbeinigen Begleitern.