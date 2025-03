Pleitewelle: Diese Branchen sind jetzt unter Druck

Millionenverluste in den Jahren 2023 und 2024, am Ende Passiva von rund 8,88 Millionen Euro – die Eröffnung des Sanierungsverfahrens über die Sageder Fenster- und Türenwerk GmbH in Natternbach zu Wochenbeginn reihte sich in die Serie von Insolvenzen ein, die es heuer schon gab. „In den ersten drei Monaten des Jahres haben wir bereits 15 Insolvenzen verzeichnet, die mehr als eine Million Euro Passiva haben“, sagt Petra Wögerbauer vom Kreditschutzverband von 1870 in Linz.