AUA-Millionenrabatte: „Nicht erpressen lassen!“

Oberhofer ist derzeit viel unterwegs – im Austausch mit den Geschäftsführungen österreichischer Flughäfen und kürzlich auch für politische Gespräche in Frankfurt. „Eines ist klar: Die Flughafen-Branche ist im Umbruch. Doppelgleisigkeiten in Flugplänen werden gestrichen, Regionalflughäfen im deutschsprachigen Raum geraten unter Druck. Faktisch hat die Lufthansa eine Monopolstellung aufgebaut, die sie jetzt brutal ausnützt“, berichtet Oberhofer von seinen Erfahrungen.