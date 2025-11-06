Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„plus“ gegen Süchte

Junge Menschen Stärke und Sicherheit mitgeben

Burgenland
06.11.2025 09:00
In der Mittelschule Gols stehen geschlossen alle Pädagogen hinter dem Programm
In der Mittelschule Gols stehen geschlossen alle Pädagogen hinter dem Programm(Bild: Charlotte Titz)

„plus“ ist ein Programm, das Lebenskompetenzen stärken und die Jugendlichen vor Sucht, Gewalt und Suizid bewahren soll.

0 Kommentare

Insgesamt 13 Lehrkräfte der Mittelschule Gols bekamen am Mittwoch die Zertifikate für ihre Teilnahme am Programm von Bildungslandesrätin Daniela Winkler verliehen. In der Mittelschule Gols steht das ganze Lehrerkollegium hinter dem Programm. Die ersten Pädagogen sind 2017 eingestiegen, sukzessive werden alle Lehrer der Schule das Unterrichtsprogramm absolvieren. Die Ausbildung dauert vier Jahre.

„13 der Kollegen haben das Zertifikat jetzt bekommen, zwei sind gerade noch in Ausbildung, zwei warten auf einen Platz“, weiß Direktorin Petra Beck. Burgenlandweit wurden bis dato 400 Pädagogen in dem Programm unterrichtet. Matthias Königshofer von der MS Gols erklärt: „In dem Programm gibt es drei Pfeiler. Erstens Übungen, die in den Unterricht integriert sind, zweitens ein Heft, das die Jugendlichen alle vier Jahre begleitet und eine Planung für ein ganzes Jahr mit optimierten Themen.“

Schulen lehren Lebenskompetenzen 
Längst sind es nicht mehr nur Englisch, Deutsch und Mathematik, die in Schulen gelehrt werden. Lebenskompetenzen gehören mittlerweile fix dazu. „Das Programm plus leistet dazu einen bedeutenden Beitrag – es stärkt soziale Fähigkeiten, verhindert Gewalt- und Suchtentwicklung und fördert ein respektvolles Miteinander in der Schule“, erklärte Landesrätin Daniela Winkler und dankte jedem Pädagogen für sein Engagement.

Die Umsetzung erfolgt durch die Fachstelle Suchtprävention Burgenland, die bei den Sozialen ...
Die Umsetzung erfolgt durch die Fachstelle Suchtprävention Burgenland, die bei den Sozialen Diensten Burgenland (SDB), einer Tochtergesellschaft der Landesholding, angesiedelt ist. Finanziert wird „plus“ von der Österreichischen Gesundheitskasse.(Bild: Charlotte Titz)

„plus“ stärkt die Beziehung zwischen Lehrkräften und den Jugendlichen und fördert die Klassengemeinschaft. Das fördert das Wohlbefinden, Klassenklima, die Lernmotivation und die Gesundheit. Dieser Ansatz ist aktuell die erfolgreichste Methode in der Gewalt-, Suizid- und Suchtprävention.

Porträt von Charlotte Barbara Titz
Charlotte Barbara Titz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
5° / 13°
Symbol wolkenlos
Güssing
0° / 12°
Symbol heiter
Mattersburg
7° / 13°
Symbol wolkenlos
Neusiedl am See
5° / 14°
Symbol wolkenlos
Oberpullendorf
3° / 12°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
128.146 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
102.551 mal gelesen
Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
86.006 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Mehr Burgenland
Festival-Update
Nova Rock legt mit zahlreichen Top-Bands nach
Politiker-Tochter
Sie spielt die Sünderin und findet sich selbst
In Eisenstadt
2026 wird der Festivalsommer ganz schön heiß
Wegen Gesundheit
Misstrauensantrag gegen Doskozil aufgeschoben
SPÖ stellt klar
„Spitäler müssen weiterhin beim Land bleiben“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf