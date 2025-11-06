Junge Menschen Stärke und Sicherheit mitgeben

„13 der Kollegen haben das Zertifikat jetzt bekommen, zwei sind gerade noch in Ausbildung, zwei warten auf einen Platz“, weiß Direktorin Petra Beck. Burgenlandweit wurden bis dato 400 Pädagogen in dem Programm unterrichtet. Matthias Königshofer von der MS Gols erklärt: „In dem Programm gibt es drei Pfeiler. Erstens Übungen, die in den Unterricht integriert sind, zweitens ein Heft, das die Jugendlichen alle vier Jahre begleitet und eine Planung für ein ganzes Jahr mit optimierten Themen.“