„Wir sind viel näher dran an den Schulen im Land“

Regionale Kenntnisse

Was könnten dann die künftigen Kompetenzen der Länder sein? Verwaltung, Personal und Schulentwicklung sollten aber in einer Hand sein, sagt Teschl-Hofmeister: „Und da sind wir halt näher dran an unseren Schulen als das Ministerium in Wien.“ Mit regionalen Kenntnissen lasse sich viel besser entscheiden, was einzelne Schulen brauchen. Auch Stützkräfte und das Personal für die Nachmittagsbetreuung würden dann vom Land kommen – was diese flexibler einsetzbar mache und die Gemeinden entlaste.