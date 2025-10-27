Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bildung an Länder?

„Wir sind viel näher dran an den Schulen im Land“

Niederösterreich
27.10.2025 09:15
Künftig könnte auch über bisherige Bundesschulen die Landesflagge wehen.
Künftig könnte auch über bisherige Bundesschulen die Landesflagge wehen.(Bild: Krone KREATIV/Markus Tschepp, Patrick Huber)

In Zukunft könnten die Länder in der Bildung die Zügel in der Hand haben. Ist Niederösterreich dazu überhaupt bereit?

0 Kommentare

Bildungsreformen hatten immer das Zeug dazu, Streitthema zu werden. Jetzt hat die Salzburger Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) erneut eine Debatte um das Schulwesen angestoßen. Ihr Vorschlag: Die zerspragelten Bildungskompetenzen sollten bei den Ländern vereint werden.

Aus einer Hand
In der Reformgruppe, die das Thema Bildung abhandelt, ist Niederösterreich durch Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister vertreten. Sie kann dem Plan ihrer Parteikollegin Edtstadler einiges abgewinnen. Denn auch für die Schulen gelte: „Zu viele Köche verderben den Brei.“ Eine Vereinheitlichung der Zuständigkeiten würde Vorteile bringen.

Lesen Sie auch:
Die Salzburger Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP)
Kompetenzverschiebung
Edtstadler: Bund soll sich um Spitäler kümmern
18.10.2025
„Krone“-Kommentar
Bildungsreform? Toiletten wären auch schon super!
18.09.2025

Nicht neun Bildungssysteme
Doch Teschl-Hofmeister stellt auch klar: „Eine stärkere Rolle der Länder in diesem Bereich darf nicht heißen, dass jedes Bundesland sein eigene Schulsystem einführt.“ Es müsse weiterhin einheitliche Lehrpläne und Standards für Schulabschlüsse – etwa die Matura – geben, betont die Landesrätin: „Pädagogik und auch Lehrerausbildung muss weiterhin der Bund vorgeben.“

Zitat Icon

Reformen dürfen kein Selbstzweck sein. Wir müssen die Kräfte bündeln, damit unsere Kinder beste Chancen haben.

Christiane Teschl-Hofmeister, Bildungslandesrätin in NÖ

Bild: DANIELA_MATEJSCHEK

Regionale Kenntnisse
Was könnten dann die künftigen Kompetenzen der Länder sein? Verwaltung, Personal und Schulentwicklung sollten aber in einer Hand sein, sagt Teschl-Hofmeister: „Und da sind wir halt näher dran an unseren Schulen als das Ministerium in Wien.“ Mit regionalen Kenntnissen lasse sich viel besser entscheiden, was einzelne Schulen brauchen. Auch Stützkräfte und das Personal für die Nachmittagsbetreuung würden dann vom Land kommen – was diese flexibler einsetzbar mache und  die Gemeinden entlaste.

Die leidige Geldfrage
Kann sich Niederösterreich das alles auch leisten? Für Teschl-Hofmeister steht bei dieser Frage fest: „Wenn wir mehr Verantwortung übernehmen, muss es auch mehr Geld vom Bund dafür geben.“ Womit man dann wohl wieder beim Streitthema wäre...

Porträt von Christoph Weisgram
Christoph Weisgram
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Wie Nathalie Benko um die Millionen-Ringe kämpft
171.736 mal gelesen
Im Ringe-Kampf mit den Ermittlern: Nathalie Benko
Steiermark
Alko-Unfall: Insassen verbrannten hilflos in Pkw
126.845 mal gelesen
Der ausgebrannte Wagen. Für die Insassen gab es keine Chance auf Rettung.
Wien
Anrainer hörten Knall, Straße komplett verraucht
109.291 mal gelesen
Wiener Anrainer hörten mehrmals einen Knall, offenbar war ein altes Auto explodiert. Die ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf