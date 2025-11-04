Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mittels Tau geborgen

Windenseil traf Holzarbeiter – schwer verletzt!

Tirol
04.11.2025 15:55
In Osttirol kam es zu dem schweren Forstunfall (Symbolbild).
In Osttirol kam es zu dem schweren Forstunfall (Symbolbild).(Bild: Nicole Greiderer, Krone KREATIV)

Ein 31-jähriger Einheimischer ist Dienstagfrüh bei Holzarbeiten in steilem Gelände in Nikolsdorf in Osttirol schwer verletzt worden. Der Arbeiter musste mittels Hubschraubertau geborgen und anschließend ins Bezirkskrankenhaus nach Lienz geflogen werden. 

0 Kommentare

Der Mann hatte einen hängengebliebenen Baumstamm mit der Motorsäge schneiden wollen, um das Weiterziehen mit der Seilwinde zu erleichtern. Plötzlich rutschte der Baum talwärts, das lose Zugseil der Winde wurde straffgezogen und traf den Österreicher am Oberkörper, berichtete die Polizei.

Mit Notarzthubschrauber ins Spital
Der 31-Jährige wurde von der Besatzung eines Notarzthubschraubers mit einem Tau geborgen, am Zwischenlandeplatz in Nikolsdorf erstversorgt und dann in das Krankenhaus Lienz geflogen.

Der Unfall hatte sich gegen 8.30 Uhr unterhalb eines Forstweges ereignet. Die Holzarbeiten wurden von dem 31-Jährigen und einem 43-jährigen Kollegen mit einem Bagger samt der direkt angebrachten Seilwinde durchgeführt.

Lesen Sie auch:
Symbolbild.
Tiefe Schnittwunde
Arbeiter geriet mit Hand in Kette von Motorsäge
15.10.2025
Tragischer Unfall
Kollegen fanden Arbeiter (45) unter Baum – tot
28.08.2025

Als der 43-Jährige den Baumstamm mit der Winde in Richtung Forstweg ziehen wollte, blieb dieser hängen und konnte nicht weitergezogen werden. Schließlich kam es dann zu dem folgenschweren Unfall.

Porträt von Tiroler Krone
Tiroler Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
148.835 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
129.382 mal gelesen
Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
128.007 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf