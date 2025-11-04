Windenseil traf Holzarbeiter – schwer verletzt!

Ein 31-jähriger Einheimischer ist Dienstagfrüh bei Holzarbeiten in steilem Gelände in Nikolsdorf in Osttirol schwer verletzt worden. Der Arbeiter musste mittels Hubschraubertau geborgen und anschließend ins Bezirkskrankenhaus nach Lienz geflogen werden.
Der Mann hatte einen hängengebliebenen Baumstamm mit der Motorsäge schneiden wollen, um das Weiterziehen mit der Seilwinde zu erleichtern. Plötzlich rutschte der Baum talwärts, das lose Zugseil der Winde wurde straffgezogen und traf den Österreicher am Oberkörper, berichtete die Polizei.
Mit Notarzthubschrauber ins Spital
Der 31-Jährige wurde von der Besatzung eines Notarzthubschraubers mit einem Tau geborgen, am Zwischenlandeplatz in Nikolsdorf erstversorgt und dann in das Krankenhaus Lienz geflogen.
Der Unfall hatte sich gegen 8.30 Uhr unterhalb eines Forstweges ereignet. Die Holzarbeiten wurden von dem 31-Jährigen und einem 43-jährigen Kollegen mit einem Bagger samt der direkt angebrachten Seilwinde durchgeführt.
Als der 43-Jährige den Baumstamm mit der Winde in Richtung Forstweg ziehen wollte, blieb dieser hängen und konnte nicht weitergezogen werden. Schließlich kam es dann zu dem folgenschweren Unfall.
