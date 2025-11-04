Windenseil traf Holzarbeiter – schwer verletzt!

Der Mann hatte einen hängengebliebenen Baumstamm mit der Motorsäge schneiden wollen, um das Weiterziehen mit der Seilwinde zu erleichtern. Plötzlich rutschte der Baum talwärts, das lose Zugseil der Winde wurde straffgezogen und traf den Österreicher am Oberkörper, berichtete die Polizei.