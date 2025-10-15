Arbeiter geriet mit Hand in Kette von Motorsäge

Zu dem Unfall kam es gegen 11.45 Uhr. Zusammen mit einem Einheimischen (33) führte der 56-Jährige in Wiesing Holzarbeiten durch. Konkret zerkleinerte das Duo auf einem Holztisch Rundholz mit einer Motorsäge. „Als der Ungar ein Rundholz zum Zerkleinern festhielt, rutschte dieses nach hinten“, heißt es von der Polizei.