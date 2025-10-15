Vorteilswelt
Tiefe Schnittwunde

Arbeiter geriet mit Hand in Kette von Motorsäge

Tirol
15.10.2025 21:00
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Birbaumer Christof)

Fataler Unfall in Wiesing im Tiroler Bezirk Schwaz am Mittwoch! Ein ungarischer Arbeiter (56) geriet bei Holzarbeiten in die Kette der Motorsäge. Der 56-Jährige zog sich eine tiefe Schnittwunde zu.

0 Kommentare

Zu dem Unfall kam es gegen 11.45 Uhr. Zusammen mit einem Einheimischen (33) führte der 56-Jährige in Wiesing Holzarbeiten durch. Konkret zerkleinerte das Duo auf einem Holztisch Rundholz mit einer Motorsäge. „Als der Ungar ein Rundholz zum Zerkleinern festhielt, rutschte dieses nach hinten“, heißt es von der Polizei.

Mit Rettung in Klinik nach Innsbruck
Folglich geriet der 56-Jährige mit dem rechten Handrücken in die Kette der Motorsäge. „Der Arbeiter zog sich dadurch eine tiefe Schnittwunde zu.“ Nach erfolgter Erster Hilfe wurde der Mann mit der Rettung in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. 

Porträt von Manuel Schwaiger
Manuel Schwaiger
