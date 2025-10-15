Arbeiter geriet mit Hand in Kette von Motorsäge

Fataler Unfall in Wiesing im Tiroler Bezirk Schwaz am Mittwoch! Ein ungarischer Arbeiter (56) geriet bei Holzarbeiten in die Kette der Motorsäge. Der 56-Jährige zog sich eine tiefe Schnittwunde zu.
Zu dem Unfall kam es gegen 11.45 Uhr. Zusammen mit einem Einheimischen (33) führte der 56-Jährige in Wiesing Holzarbeiten durch. Konkret zerkleinerte das Duo auf einem Holztisch Rundholz mit einer Motorsäge. „Als der Ungar ein Rundholz zum Zerkleinern festhielt, rutschte dieses nach hinten“, heißt es von der Polizei.
Mit Rettung in Klinik nach Innsbruck
Folglich geriet der 56-Jährige mit dem rechten Handrücken in die Kette der Motorsäge. „Der Arbeiter zog sich dadurch eine tiefe Schnittwunde zu.“ Nach erfolgter Erster Hilfe wurde der Mann mit der Rettung in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.