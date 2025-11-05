Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Strenger als Högler

„Papa meinte, zwei Wochen Urlaub müssen reichen“

Wien
05.11.2025 15:33
Tim Wafler bei der Bahnrad-WM in Santiago de Chile.
Tim Wafler bei der Bahnrad-WM in Santiago de Chile.(Bild: (c)Arne Milll)

Endlich Urlaub. Nach mehr als einem Jahr hat Bahnrad-Ass Tim Wafler endlich mal wieder Zeit zum Ausspannen. Athletik-Coach Gregor Högler hätte dem 23-Jährigen sogar noch etwas mehr Auszeit gegönnt, aber Papa Roland war strenger.

0 Kommentare

„Das ist die einzige körperliche Betätigung, die ich in den nächsten Tagen machen werde“, ließ Bahnrad-Ass Tim Wafler die „Krone“ wissen, bevor er sich an der Küste Mallorcas zum Schwimmen in die Fluten des Mittelmeers stürzte. Zum ersten Mal seit den Olympischen Spielen in Paris im August 2024 hat der 23-Jährige nun so etwas wie Ferien.

Tim stürzte sich in die Fluten des Mittelmeers.
Tim stürzte sich in die Fluten des Mittelmeers.(Bild: Wafler)

Während andere Menschen im Urlaub oft mehr Sport machen, als im Alltag, ist es bei Tim genau anders. „Ich greife jetzt mal zwei Wochen kein Rad an“, gönnt er seinem Körper nach der Weltmeisterschaft in Santiago de Chile eine kleine Auszeit. „Die Plätze 12 und 13 sind eh ok, da muss man ja auch erst einmal hinkommen in der Weltspitze. Aber ich habe mir ehrlich gesagt schon etwas mehr erwartet. Ich bin mittlerweile eben auf einem Level, wo ich mit diesen Platzierungen nicht mehr zufrieden bin“, so der Weltranglisten-Erste.

Die Ergebnisse der WM machten den 23-Jährigen nicht glücklich.
Die Ergebnisse der WM machten den 23-Jährigen nicht glücklich.(Bild: Arne Mill/Cycling Austria)

Der sich nun eine zweiwöchige Auszeit gönnt. Zuerst ging es mit Mama Ulli, Papa Roland und Schwester Ilvie nach Mallorca. Während die 13-Jährige – selbst bereits 15-fache österreichische Meisterin – mit dem Papa ein Trainingslager mit rund 670 Kilometern abspulte, konnte Tim etwas entspannen. „Wir haben zusammen auch Mamas Geburtstag gefeiert, einfach die Zeit als Familie genossen.“ Zurück von der Mittelmeerinsel ging es für den Ströck-Athleten dann noch für ein paar Tage ins Haus der Oma im Joglland. „Da kann ich nach dem ganzen Trubel so richtig abschalten.“

Familie Wafler genoss die gemeinsame Auszeit am Strand.
Familie Wafler genoss die gemeinsame Auszeit am Strand.(Bild: Wafler)

Neue Aufgaben warten schon
Nach zwei Wochen Urlaub geht dann aber das Training wieder los. Dabei hätte ihm Kraft- und Athletik-Coach Gregor Högler sogar drei Wochen zugestanden. „Aber der Papa meinte, dass zwei Wochen reichen müssen“, zwinkert Tim. Der sich aber auch schon wieder auf die kommenden Aufgaben freut. Als erste gilt es, ein neues Rad einzuweihen . . . 

Porträt von Felix Cerny
Felix Cerny
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
5° / 14°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
4° / 14°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
4° / 13°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
4° / 14°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
3° / 15°
Symbol heiter

krone.tv

Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Newsletter
Top-3

Gelesen

Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
128.812 mal gelesen
Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
124.338 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Gewinnspiele
Das „Krone“-Vignettenbingo ist vorbei!
103.651 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Mehr Wien
Strenger als Högler
„Papa meinte, zwei Wochen Urlaub müssen reichen“
Verfassungschutz aktiv
Anschlag auf beliebtes Politiker-Lokal bei Rathaus
IS-Gehirnwäsche
Frau wollte „Sklavin“ von Swift-Attentäter sein
100 Beamte im Einsatz
Großrazzia von Polizei und Finanz bei der Justiz
Jugendlicher als Opfer
Raub in Wien: Polizei jagt diese beiden Männer!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf