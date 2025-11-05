„Papa meinte, zwei Wochen Urlaub müssen reichen“

Während andere Menschen im Urlaub oft mehr Sport machen, als im Alltag, ist es bei Tim genau anders. „Ich greife jetzt mal zwei Wochen kein Rad an“, gönnt er seinem Körper nach der Weltmeisterschaft in Santiago de Chile eine kleine Auszeit. „Die Plätze 12 und 13 sind eh ok, da muss man ja auch erst einmal hinkommen in der Weltspitze. Aber ich habe mir ehrlich gesagt schon etwas mehr erwartet. Ich bin mittlerweile eben auf einem Level, wo ich mit diesen Platzierungen nicht mehr zufrieden bin“, so der Weltranglisten-Erste.