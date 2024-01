Arzt: „Mehr Zeit für Patienten ist mir das wert“

Das neue Jahr beginnt für den Innsbrucker Allgemeinmediziner und Kassenarzt Stephan Sevignani hektisch. Es ist noch viel zu tun, bis 1. April. Zu diesem Datum will Sevignani mit Kollegen in der Reichenau die erste Primärversorgungseinheit (PVE) in Tirol eröffnen. Noch ist Tirol das einzige Bundesland ohne so ein Ärztezentrum, das die Zukunft der medizinischen Basisversorgung sichern soll. Die Tiroler Ärztekammer und Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) sind sich nach jahrelangem Hickhack nun doch noch einig geworden.