Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zwei Festnahmen

Wien: Frau von „Ex“ festgehalten und vergewaltigt!

Wien
02.11.2025 12:19
Die Polizei konnte den „Ex“ und den Wohnungsinhaber festnehmen (Symbolbild).
Die Polizei konnte den „Ex“ und den Wohnungsinhaber festnehmen (Symbolbild).(Bild: sos)

Dramatische Szenen in einem Mehrparteienhaus in Wien-Floridsdorf: Eine 30-jährige Frau soll dort von ihrem Ex-Lebensgefährten (40) stundenlang festgehalten, geschlagen und vergewaltigt worden sein. Der 40-Jährige sowie der Wohnungsinhaber wurden festgenommen.

0 Kommentare

Zu dem Vorfall war es am Samstagnachmittag in der Leopoldauer Straße gekommen. Dem Opfer gelang es schließlich ins Stiegenhaus zu flüchten – dort traf sie Polizisten an, die sofort Hilfe leisteten.

Die Frau wurde umgehend in ein Spital gebracht und medizinisch versorgt. Der mutmaßliche Täter sowie ein 23-jähriger syrischer Staatsbürger, in dessen Wohnung sich die schrecklichen Szenen abgespielt haben sollen, wurden noch am selben Tag festgenommen.

Holen Sie sich Hilfe!

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an

Weitere Ansprechpartner:

  • Frauenhelpline: 0800 222 555
  • Wiener Interventionsstelle/Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217
  • Opfer-Notruf: 0800 112 112
  • Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, hat die Ermittlungen übernommen. Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit weitere Schritte.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
9° / 16°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
8° / 17°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
9° / 16°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
8° / 16°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
6° / 17°
Symbol bedeckt

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
163.941 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
119.460 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
115.795 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr Wien
Explosionen in Wien
Automaten gesprengt – Blutspur führt zu Teenies
Zwei Festnahmen
Wien: Frau von „Ex“ festgehalten und vergewaltigt!
Fahndung in Wien
Identitäten geklaut: Polizei sucht diese Betrüger!
Wienerin der Woche
Frau Doktor lässt Seelen und Natur erblühen
Krone Plus Logo
Onkel von Terroropfer
„Der Schmerz um ihn wird immer bleiben“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf