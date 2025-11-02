Wien: Frau von „Ex“ festgehalten und vergewaltigt!

Dramatische Szenen in einem Mehrparteienhaus in Wien-Floridsdorf: Eine 30-jährige Frau soll dort von ihrem Ex-Lebensgefährten (40) stundenlang festgehalten, geschlagen und vergewaltigt worden sein. Der 40-Jährige sowie der Wohnungsinhaber wurden festgenommen.
Zu dem Vorfall war es am Samstagnachmittag in der Leopoldauer Straße gekommen. Dem Opfer gelang es schließlich ins Stiegenhaus zu flüchten – dort traf sie Polizisten an, die sofort Hilfe leisteten.
Die Frau wurde umgehend in ein Spital gebracht und medizinisch versorgt. Der mutmaßliche Täter sowie ein 23-jähriger syrischer Staatsbürger, in dessen Wohnung sich die schrecklichen Szenen abgespielt haben sollen, wurden noch am selben Tag festgenommen.
Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an
Weitere Ansprechpartner:
Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, hat die Ermittlungen übernommen. Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit weitere Schritte.
