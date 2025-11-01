Bayern shoots Leverkusen out of the arena despite rotation

Harry Kane, Luis Diaz and Michael Olise rotated from the starting eleven and Bayer Leverkusen still dominated - Bayern are still unstoppable in the German Bundesliga! In the ninth round, Konrad Laimer and Co. shot Leverkusen out of their home arena 3:0. The 15th consecutive competitive win was never in danger on Saturday - in fact, they seemed to take it easy on the visitors in the second half.