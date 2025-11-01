Kane only from the bench
Bayern shoots Leverkusen out of the arena despite rotation
Harry Kane, Luis Diaz and Michael Olise rotated from the starting eleven and Bayer Leverkusen still dominated - Bayern are still unstoppable in the German Bundesliga! In the ninth round, Konrad Laimer and Co. shot Leverkusen out of their home arena 3:0. The 15th consecutive competitive win was never in danger on Saturday - in fact, they seemed to take it easy on the visitors in the second half.
