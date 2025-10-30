Rücksichtslose Raser gefährden Kühe im Mölltal

Sie meldete es der Polizei. Diese meinte, dass Lenker zu oft auf ihr Handy fokussiert seien. „Ich habe mir mehr Sorge um die Kühe gemacht als um die Autofahrer. Ich bin verärgert und erschrocken, dass Leute so uneinsichtig sind.“ Meistens ging das Kuhtreiben jedoch gut. Einmal sei eine Polizeistreife an erster Stelle gestanden und habe das Geschehen beobachtet. „Es gab keine Beanstandung“, sagt die Bäuerin.