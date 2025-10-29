Sturz mit Motorrad, Autos kollidieren rechtwinklig

Beim Einbiegen krachte es

Der zweite Unfall ereignete sich um kurz vor 17.30 Uhr. Ein Einheimischer (55) fuhr mit dem Pkw auf der Hallerstraße in Innsbruck in Richtung Westen und reihte sich auf dem Abbiegestreifen in Richtung Schützenstraße ein. „Als er beim Einbiegevorgang war, fuhr von rechts ein 59-jähriger einheimischer Pkw-Lenker ebenfalls bei Grünlicht in die Kreuzung ein, wodurch es zu einem rechtwinkligen Zusammenstoß kam“, so die Ermittler.