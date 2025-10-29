Erst drei Pkw überholt, dann Crash mit Lieferwagen

Gekracht hat es auf der B186 in Umhausen im Tiroler Ötztal am Mittwoch. Nach einem Überholmanöver kollidierte der Lenker (83) eines Pkw mit dem Lieferwagen eines 44-Jährigen. Der wollte gerade auf einen Parkplatz einbiegen.
Zu dem Unfall kam es um kurz nach 12 Uhr. Der 44-Jährige fuhr mit einem Lieferwagen auf der B186 in Umhausen talauswärts. „Bei Straßenkilometer 12,0 bog er links auf einen Schotterparkplatz ein“, heißt es von der Polizei.
Beide Fahrzeuglenker erlitten leichte Verletzungen und gaben an, sich selbständig in ärztliche Behandlung zu begeben.
Ein Sprecher der Polizei
Vor Crash drei Fahrzeuge überholt
Dabei kam es zu einer Kollision mit dem Pkw des 83-Jährigen. Dieser hatte unmittelbar davor drei andere Fahrzeuge überholt. „Beide Fahrzeuglenker erlitten leichte Verletzungen und gaben an, sich selbständig in ärztliche Behandlung zu begeben.“ An den Unfallfahrzeugen entstand ein Sachschaden.
