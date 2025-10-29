Erst drei Pkw überholt, dann Crash mit Lieferwagen

Vor Crash drei Fahrzeuge überholt

Dabei kam es zu einer Kollision mit dem Pkw des 83-Jährigen. Dieser hatte unmittelbar davor drei andere Fahrzeuge überholt. „Beide Fahrzeuglenker erlitten leichte Verletzungen und gaben an, sich selbständig in ärztliche Behandlung zu begeben.“ An den Unfallfahrzeugen entstand ein Sachschaden.