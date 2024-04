Deutscher Bundestag billigt Transgender-Gesetz

In Europa und weltweit gibt es laut dem Büro des UNO-Menschenrechtshochkommissars die Möglichkeit der rein rechtlichen Geschlechtsänderung rein per selbstbestimmten Entschluss, schon in mehreren Ländern, darunter in Dänemark, der Schweiz, Luxemburg, Belgien, Norwegen, Malta, Irland, Portugal und Island. Auch in südamerikanischen Staaten wie zum Beispiel Uruguay, Argentinien oder Brasilien können Menschen ihren Geschlechtereintrag ändern lassen, ohne dass sie sich etwa geschlechterumwandelnden Operationen unterzogen haben müssen. Auch in Pakistan ist das möglich.