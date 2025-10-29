Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aktion im Sonnenmarkt

Ein Haarschnitt mit Herz und ohne Rechnung

Burgenland
29.10.2025 19:00
Friseurmeisterin Andrea Fröhlich frisierte Erika Schwendenwein – unter den wachsamen Augen von ...
Friseurmeisterin Andrea Fröhlich frisierte Erika Schwendenwein – unter den wachsamen Augen von Volkshilfe-Präsidentin Verena Dunst.(Bild: Volkshilfe Burgenland)

Nach dem erfolgreichen Start in Oberwart bietet die Volkshilfe Burgenland nun auch im Sonnenmarkt Güssing kostenlose Haarschnitte für Menschen mit geringem Einkommen an. Für den Standort Oberpullendorf wird noch ein Friseur oder eine Friseurin gesucht.

0 Kommentare

Frisch frisiert, besser gelaunt: Was als Pilotprojekt der Volkshilfe im April in Oberwart begonnen hat, läuft nun auch im Sonnenmarkt Güssing an. Einmal im Monat können sich dort Menschen mit geringem Einkommen kostenlos von Friseurmeisterin Andrea Fröhlich die Haare schneiden lassen. „Ein neuer Haarschnitt verändert mehr, als man glaubt. Manchmal reicht er, um sich wieder wohler zu fühlen“, sagt sie.

Ein kleiner Schnitt mit großer Wirkung
„Für viele ist der Friseurbesuch mittlerweile einfach zu teuer geworden“, betont Volkshilfe-Präsidentin Verena Dunst. „Darum möchten wir zeigen, dass soziale Teilhabe auch über so etwas Alltägliches wie einen Haarschnitt möglich ist.“

Lesen Sie auch:
Soziale Ader: Ludwig „Wickerl“ Pimperl schneidet Kunden des Sonnenmarktes Oberwart kostenlos die ...
Neues Angebot startet
Gratis Haarschnitt für Sonnenmarkt-Kunden
09.04.2025

Das Angebot gilt einmal im Monat für jeweils zwei Stunden, eine Voranmeldung im jeweiligen Sonnenmarkt ist notwendig.

Ausweitung geplant – Friseur für Oberpullendorf gesucht
Nach Oberwart und Güssing soll das Projekt jetzt auch auf Oberpullendorf ausgeweitet werden. Dafür sucht die Volkshilfe aktuell noch eine Friseurin oder einen Friseur, die oder der bereit ist, einmal im Monat ehrenamtlich mitzumachen.

Die Sonnenmärkte versorgen Menschen mit geringem Einkommen mit hochwertigen Lebensmitteln und Alltagsartikeln zu stark vergünstigten Preisen. Im angeschlossenen Sonnencafé gibt es zusätzlich Raum für Gespräche, Beratung und Unterstützung. „Wir freuen uns über jede und jeden, der mitmacht“, so Dunst. „Denn ein neuer Haarschnitt kostet hier nichts, bringt aber oft ein Stück Selbstvertrauen zurück.“ 

Porträt von Carina Fenz
Carina Fenz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
7° / 17°
Symbol heiter
Güssing
2° / 19°
Symbol heiter
Mattersburg
5° / 18°
Symbol wolkenlos
Neusiedl am See
8° / 18°
Symbol heiter
Oberpullendorf
4° / 17°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
In Australien ist eine 80-jährige Kreuzfahrtpassagierin bei einem Landausflug auf der ...
Frau gestorben
Kreuzfahrtschiff vergisst Passagierin an Land
Ab Montag, 3. November, kann das Training der Eurofighter-Piloten am Boden gehört werden.
Gleich mehrmals
Ab Montag wird es in Österreich laut am Himmel
US-Präsident Donald Trump hat erneut mit seinem angeblich hohen IQ geprahlt.
„Richtig schwer“
Trump macht Demenztest – und prahlt mit hohem IQ
US-Präsident Donald Trump und die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi traten auch ...
„Goldenes Zeitalter“
USA und Japan schließen Deal zu seltenen Erden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
174.903 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
149.975 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
130.566 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Mehr Burgenland
Schulden gestiegen
Burgenland mit 2,18 Milliarden Euro in der Kreide
„Statt Berliner Luft“
Die Blauen rufen jetzt zum Weintrinken auf
Prozess in Eisenstadt
Eine „b’soffene G’schicht“ am Neusiedler See
Mit Stammzellenspende
Schülerinnen retten Schwerkrankem das Leben
Drei Tage voller Sinn
Die Generation Z erfuhr, wie erfüllend Helfen ist
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf