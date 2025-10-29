Ein Haarschnitt mit Herz und ohne Rechnung

Nach dem erfolgreichen Start in Oberwart bietet die Volkshilfe Burgenland nun auch im Sonnenmarkt Güssing kostenlose Haarschnitte für Menschen mit geringem Einkommen an. Für den Standort Oberpullendorf wird noch ein Friseur oder eine Friseurin gesucht.
Frisch frisiert, besser gelaunt: Was als Pilotprojekt der Volkshilfe im April in Oberwart begonnen hat, läuft nun auch im Sonnenmarkt Güssing an. Einmal im Monat können sich dort Menschen mit geringem Einkommen kostenlos von Friseurmeisterin Andrea Fröhlich die Haare schneiden lassen. „Ein neuer Haarschnitt verändert mehr, als man glaubt. Manchmal reicht er, um sich wieder wohler zu fühlen“, sagt sie.
Ein kleiner Schnitt mit großer Wirkung
„Für viele ist der Friseurbesuch mittlerweile einfach zu teuer geworden“, betont Volkshilfe-Präsidentin Verena Dunst. „Darum möchten wir zeigen, dass soziale Teilhabe auch über so etwas Alltägliches wie einen Haarschnitt möglich ist.“
Das Angebot gilt einmal im Monat für jeweils zwei Stunden, eine Voranmeldung im jeweiligen Sonnenmarkt ist notwendig.
Ausweitung geplant – Friseur für Oberpullendorf gesucht
Nach Oberwart und Güssing soll das Projekt jetzt auch auf Oberpullendorf ausgeweitet werden. Dafür sucht die Volkshilfe aktuell noch eine Friseurin oder einen Friseur, die oder der bereit ist, einmal im Monat ehrenamtlich mitzumachen.
Die Sonnenmärkte versorgen Menschen mit geringem Einkommen mit hochwertigen Lebensmitteln und Alltagsartikeln zu stark vergünstigten Preisen. Im angeschlossenen Sonnencafé gibt es zusätzlich Raum für Gespräche, Beratung und Unterstützung. „Wir freuen uns über jede und jeden, der mitmacht“, so Dunst. „Denn ein neuer Haarschnitt kostet hier nichts, bringt aber oft ein Stück Selbstvertrauen zurück.“
