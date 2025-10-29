Ein Haarschnitt mit Herz und ohne Rechnung

Frisch frisiert, besser gelaunt: Was als Pilotprojekt der Volkshilfe im April in Oberwart begonnen hat, läuft nun auch im Sonnenmarkt Güssing an. Einmal im Monat können sich dort Menschen mit geringem Einkommen kostenlos von Friseurmeisterin Andrea Fröhlich die Haare schneiden lassen. „Ein neuer Haarschnitt verändert mehr, als man glaubt. Manchmal reicht er, um sich wieder wohler zu fühlen“, sagt sie.